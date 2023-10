Yailin salta en defensa de Tekashi tras su detención

A pocos días de Tekashi 6ix9ine ser detenido tras una alegada agresión a productores que trabajaban con su novia Yailin, la cantante expresó su apoyo incondicional a su pareja.

Fue a través de las redes sociales del periódico dominicano De último minuto que la intérprete urbana y empresaria habló a sus fans, para reiterar que no ha sufrido ningún tipo de abuso físico y que está más enfocada que nunca en hacer música.

“Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre”, dijo.

Agregó que no acostumbra a hablar de su vida personal en las redes sociales ni aclarando rumores, sin embargo entiende que la situación lo amerita.

“Última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado ni me ha hecho nada y lo que viene es saco de música, vamos a seguir trabajando desde que lo saquen de este problema porque esto es una porquería, esto no es nada. Vamos a salir de esto”, finalizó.

Fue la semana pasada cuando salió a relucir un video en el que el productor y cantante Diamond La Mafia y su equipo denunciaban supuestas agresiones violentas del artista y sus acompañantes en el estudio en donde trabajaban en música para su novia.