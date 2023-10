Britney Spears abortó un hijo de Justin Timberlake

La intérprete de “I’m a Slave 4 U” asegura que la gente “la odiará” por haber aceptado no tener el bebé, que si hubiera dependido sólo de ella, no lo habría abortado, sin embargo, explica que Timberlake estaba firme en su decisión de no ser padre.

“ Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo . Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes ”, se lee en un extracto publicado por People .

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho, pero Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”.

Posteriormente, la intérprete de ‘Circus’ señala que aquel momento la marcó de por vida, pues se trata de uno de los episodios más “agonizantes” que ha enfrentado a lo largo de sus 41 años.

Antes del lanzamiento del libro, fuentes revelaron a Page Six que el cantante de “Montana” había estado “preocupado” por lo que Britney Spears iba a compartir sobre su relación.

En otra instancia, otra fuente reveló que a Timberlake, de 42 años, dicha revelación “lo está devorando”. Spears y Timberlake comenzaron a salir en 1999, cuando eran adolescentes.