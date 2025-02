Representantes de Justin Bieber desmienten que el cantante consuma drogas

Madrid, España.

Un representante de Justin dijo a TMZ.com: “El año pasado fue muy transformador para él, ya que puso fin a varias amistades cercanas y relaciones comerciales que ya no le funcionaban”.

Esto se produce después de que Justin declarara que es “hora de madurar” en un críptico post en su página de Instagram en el que admitió que “no es bueno” para seguir las reglas, pero que está decidido a abrazar una “vida de amor” mientras sigue su fe cristiana.

Justin Bieber escribió: “Es hora de crecer. Cambiar es dejarse llevar. No esforzarse más. ¿Estás cansado de intentar seguir todas las reglas con la esperanza de obtener los resultados que anhelas? He descubierto que el amor es más poderoso que las reglas”.

Y añadió: “Intenté seguir las reglas. No se me da bien. Pero no hace falta seguir reglas para entrar en una vida de amor. Sólo hay que recibir para entrar en una vida de amor. Dios siempre nos concede amor. Es una de sus promesas. Al recibir el amor de Dios empiezas a cambiar y a seguir el amor”.

Un informante también insistió en que la estrella del pop es “más feliz de lo que ha sido en mucho tiempo”.

Una fuente dijo a UsWeekly: “Justin es un campista feliz en este momento, él es más feliz de lo que ha sido en mucho tiempo... No hay crisis nerviosa, y realmente no le importa lo que piense la gente ... Y después de los rumores de que ahora lo hace por despecho, simplemente está siendo él mismo y no va a crear una imagen chirriantemente limpia sólo porque el público lo quiera”.