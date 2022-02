Reinas de belleza lloran la muerte de Cheslie Kryst, Miss USA 2019

La muerte ocurrió en la Calle 42, alrededor de las 7:15 de la mañana, y se habría tratado de un suicidio, informó el New York Post . Fuentes informaron al diario que Kryst residía en el noveno piso del lugar.

Frederika Alexis Cull, Miss Universe Indonesia 2019, lamentó la tragedia de Cheslie, y animó a las personas a buscar ayuda si sufren de depresión.

“Hoy perdimos un alma hermosa. Todavía recuerdo que fuiste la primera concursante de Miss Universo con la que tuve el coraje de conversar. Me impresionó a primera vista tu inteligencia y el carisma que tenías cuando hablabas. Tus palabras tenían tanto poder para ellos y usaste ese regalo para hablar de las injusticias que viste en este mundo. Así que haré lo mismo. Este momento realmente me enseñó que la depresión y la enfermedad mental pueden afectar a todos... Comuníquese más con su familia y amigos, nunca sabe quién necesita su ayuda. Incluso los que parecen más fuertes podrían estar luchando contra una enfermedad mental. Ahora aprovecho este momento para aprender sobre la prevención del suicidio y cómo puedo ayudar. Cheslie, una vez más, lamento mucho lo que has experimentado y rezo para que tu alma sea feliz y esté en paz ahora”, dijo la reina de belleza en su Instagram.