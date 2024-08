¿Reconciliación? Ben Affleck y Jennifer López disfrutaron tiempo juntos

El rumoreado divorcio de Ben Affleck y Jennifer López puede que no sea un hecho consumado si nos atenemos a los acontecimientos recientes.

La pareja, conocida cariñosamente como “Bennifer”, ha estado plagada de rumores de ruptura tras informes de peleas explosivas entre ellos. Se añadió leña al fuego cuando la estrella de Batman, Ben, de 51 años, se mudó de la casa que compartían, dejando supuestamente a JLo, de 55 años, en un mar de llanto.

Sin embargo, el pasado lunes 12 de agosto, la pareja se reunió brevemente en la casa de alquiler del actor en Los Ángeles antes de que la cantante se llevara al hijo de Ben, Samuel, de compras.

No se sabe cuánto tiempo pasó la Diva del Bronx con el actor, pero se la veía bastante alegre cuando fue de compras con el niño de 12 años, quien fue captado dándole un tierno abrazo a su madrastra.

“El hecho de que ella no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos”, dijo una fuente a la revista People.