Reba McEntire cantará el himno de Estados Unidos en el Super Bowl

Reba McEntire, figura destacada en música, televisión, cine y teatro, interpretará el himno nacional de Estados Unidos este domingo en el Super Bowl LVIII.

Con 68 años, Reba es considerada uno de los mayores exponentes de la música country, y posee una carrera laureada en Estados Unidos, es miembro del Salón de la Fama de la Música Country y del Hollywood Bowl, y ha acumulado más de 50 premios, entre ellos ACM Awards, American Music Awards, People’s Choice Awards, CMA Awards, GRAMMYAwards y GMA Dove Awards.

La producción musical del himno nacional “The Star-Spangled Banner” y “Lift Every Voice and Sing” estará a cargo de Adam Blackstone, ganador del Emmy como director musical/productor.

TAMBIÉN LEA: El grupo colombiano Morat confirma concierto en Honduras

En un comunicado, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) dijo que este es “un nombre familiar a través de una carrera exitosa que incluye música, televisión, cine y teatro”.

El espectáculo previo al juego y el show de medio tiempo de Apple Music Super Bowl incluirán actuaciones en Lengua de Señas Americana (ASL).

Anteriormente, la NFL anunció que Usher, reconocido como uno de los artistas más influyentes de su generación, encabezará el espectáculo de medio tiempo de Apple Music Super Bowl.

Post Malone, ocho veces certificado con diamante y nominado al Grammy, ofrecerá su versión de “America the Beautiful”. Mientras que Andra Day, ganadora del Grammy y reconocida como cantante, compositora, activista y actriz, se encargará de “Lift Every Voice and Sing”.