Salvador Zerboni “explota” contra Niurka Marcos: “pasada de moda”

Es de conocimiento público que Niurka Marcos y Salvador Zerboni convivieron se manera cercana cuando formaron parte del elenco del reality La casa de los famosos. Sin embargo, no tuvieron una buena relación; de hecho, el actor asegura que fue víctima de diversas agresiones por parte de la vedette. Ahora, el intérprete de Juancho Hernández en la telenovela Parientes a la fuerza reitera que llama a la bailarina “pasada de moda”.

“Cada quien habla como le va en la feria. Me fue muy mal con [Niurka Marcos], me trató muy mal y por eso le puse ‘pasada de moda’”, aclaró Zerboni a los medios de comunicación. “Pero, en realidad, no tengo nada personal con ella”.

De hecho, como el actor forma parte del equipo de panelistas del mencionado programa, reiteró ese mote hacia la famosa cuando criticó la actitud de Leslie Gallardo, la novia de Emilio Osorio y nuera de Marcos.

“Un comentario que fue para su nuera [Leslie Gallardo]. Su nuera se había comportado de una manera muy agresiva, muy vulgar, gritó mucho, fue muy exuberante. Entonces, mi comentario fue de ‘Uy, esta es del clan de la ‘pasada de moda’ [Niurka]’. Porque eso fue lo que me pasó con esta señora dentro de La casa de los famosos, a mí, en particular, que me gritó mucho, me sobajó. Fue muy grosera, muy vulgar conmigo”, explicó.