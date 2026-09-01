Raúl Magaña sufre un accidente automovilístico

México. El famoso conductor de televisión y actor de telenovelas, Raúl Magaña, se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir un video en redes sociales explicando que sufrió un accidente de tránsito en calles de la Ciudad de México.

A sus 59 años de edad, Raúl Magaña es considerado uno de los máximos referentes del entretenimiento en México gracias al trabajo que ha realizado en proyectos como "Se Vale", "Vida TV", "Simplemente María", "Amigos x siempre", "¡Vivan los niños!" y "La fea más bella", por lo que su reciente publicación en redes sociales generó mucha preocupación.

Raúl Magaña, subió un video para explicar que sufrió un accidente de auto mientras conducía por avenida Churubusco, una de las vialidades más transitadas en la Ciudad de México.