Diddy es imputado por crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas

A principios de este año, Combs se convirtió en el objetivo de una investigación de tráfico sexual de meses de duración por parte de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, que condujo a los dramáticos registros de las casas del músico en Los Ángeles y Miami en marzo.

Después de los allanamientos en las casas, una fuente policial le dijo a CNN que la investigación federal se deriva de muchas de las acusaciones de agresión sexual realizadas en varias demandas civiles contra el productor. CNN se enteró de que el alcance de la investigación es mucho mayor y se centra en el tráfico sexual, el lavado de dinero y las drogas ilegales.

Desde noviembre pasado, Combs ha sido objeto de 10 demandas, nueve de ellas acusándolo directamente de agresión sexual. Como informó anteriormente CNN, varios de esos acusadores se han reunido con investigadores federales para ser interrogados como parte de la amplia investigación.

El rapero y productor musical es conocido también por haber sostenido un romance con la cantante Jennifer López.

Comenzaron a salir en 1999 después de conocerse en el set de un video musical de ella, “If You Had My Love” pero luego se separaron en 2001. En una entrevista de 2003 con la revista Vibe, la protagonista del film “Maid in Manhattan” afirmó que la causa de la ruptura de su noviazgo con Diddy fue debido a una infidelidad cometida por él.Su relación terminó en 2001, pero siguieron sosteniendo desde entonces una relación cordial de amistad.

Con información de CNN y Agencia EFE