Esposa de Moisés Canelo confirma que repatriarán su cuerpo

Jamina también recordó en su cuenta de Facebook que entre tantas canciones que Moisés le dedicó, una de ellas fue; “Llegaste” (de Roberto Carlos). “Porque me dijo que llegué a su vida después de estar viviendo tanto tiempo solo, sin querer estar interesado en ninguna relación, y le pedía a Dios que estaba listo para que se lo llevará, pero a cambio Dios le mando un ángel y ahora ya no se quería ir. Así me decía su ángel. Él me decía que yo era el amor de su vida, su amiga, su madre, su esposa y su amante y eso es lo que él también fue para mí. Muchos de sus amigos cercanos se acordarán de que me presentaba con ellos, como `Mima, mi mayor tesoro`”.

Aunque su matrimonio solo duró seis meses, Jamina relata que Moisés le decía que siempre quería estar a su lado. “Él no se quería separar ni un momento de mí, me decía que no se imaginaba su vida sin mí. Cuando estaba yo haciendo cosas en la casa, o en patio, me seguía a todos lados porque no quería perderme de vista. Él ya no quería ir a ningún lado sin mí, cuando iba con él a sus presentaciones, el pedía siempre que me sentarán enfrente de él mientras cantaba, porque quería siempre estarme viendo. Y donde quiera que fuese, no quería ir solo, siempre quería que yo estuviera presente”, relató.

Es por lo anterior que ella había tomado la decisión de darle sepultura en New York, donde la hondureña ha residido toda su vida, desde su niñez. “Hablé con sus hijos, los cuales quiero mucho, y me dieron a mí la libertad de decidir y me dijeron que la decisión estaba en mis manos, por ser su esposa, y saben cuánto yo amo a su padre. Y la verdad que estoy muy agradecida con ellos por ese gesto tan bonito”, puntualizó.