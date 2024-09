Christian Nodal, furioso por críticas a su relación con su hija Inti

Tras el reciente festejo por el primer cumpleaños de su hija, algunos usuarios aprovecharon para volver a criticar a Nodal. Esta vez, no por su ausencia en la fiesta, ya que se sabe que estuvo presente, sino por no haber compartido fotos de su hija ni haberla felicitado públicamente en redes sociales, algo que tanto Cazzu como su madre, Cristina Nodal , sí hicieron.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal lo otro... Yo soy bien consciente. No hablo por los fans, hablo de los medios, desde los más prestigiosos hasta los más bajos, de influencers, payasos y de todo tipo, como usan una imagen con mi hija para decir: ‘Ah, no, este no quiere pagar manutención’, ‘Ah, no, que una juez dijo esto y que negoció lo otro’, etc., etc”, inició diciendo Nodal.

“Hablan tanta mierda, se inventan tanta cosa. Yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, con toda la mejor energía, se hace un mugrero en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien, pero yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso”, expresó Nodal.

Nodal también compartió su visión sobre lo que realmente importa para él en su rol de padre, subrayando que su prioridad es estar presente en la vida de su hija, aunque eso signifique largos viajes para poder compartir momentos con ella. Para el cantante, el amor se demuestra con acciones, no con publicaciones en redes.