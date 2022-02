Durante un evento de la televisora, Amaya compartió: “estoy muy emocionado de regresar de la muerte. Me siento muy agradecido por esta segunda oportunidad. Ahora estoy viviendo un momento muy importante. ¡Arre!” , agregó el actor tras la presentación del tráiler de la octava temporada de la serie.

Desde entonces, tuvo algunas pequeñas apariciones en la serie con escenas de otras temporadas . No obstante, Telemundo confirmó una nueva temporada en la que el actor vuelve como protagonista.

Pese a que no se dieron más detalles acerca de esta nueva producción, en el corto adelanto se recordaron algunos momentos importantes de Aurelio Casillas en la serie , así como su muerte. Después, resurge un hombre entre las sombras y se pregunta a los espectadores “Are you ready? (¿Estás listo?)”.

“Estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida... y lo siguen pidiendo”, comentó durante una entrevista con la revista People en español.

En la plática, Amaya también se sinceró sobre sus adicciones y su proceso de rehabilitación en la clínica del exboxeador Julio César Chávez, Baja del sol, ubicada en Culiacán, Sinaloa.

“Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots”.

Agregó: “Nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición”, aseguró el actor.