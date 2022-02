Modelos revelan que tenían que acostarse con Hugh Hefner para ser la Playmate del año

Aunque Hefner afirmó antes de su muerte que él no era la única voz en la selección de la Playmate del Año -añadiendo que los editores de la revista hacían la selección final-, su ex novia y ex Playmate , Sondra Theodore dijo lo contrario.

“Si te convertías en Playmate del Año, conseguías más fama, más dinero y más poder. ¿Quién no quería eso?”, dijo García, que afirmó que le prometieron ser Playmate del Año antes de que la editora de fotografía Marilyn Grabowski le dijera que Hef quería conocerla.

“Estaba preocupada. Me habían pedido que fuera a la Mansión. Lo evité, pero realmente no me quedaban más excusas, así que fui con ella. Estaba extremadamente nerviosa porque simplemente sabía que si no me iba a la cama con él, no iba a conseguir ser la Playmate del Año”.

“Simplemente pensé: ‘Si me lo pide y digo que no, ahí va ese dinero, por la puerta y todo lo que he trabajado’”, dijo García.