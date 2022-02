Yailin responde a las indirectas de Karol G: “Lo tengo amarrado y no es con brujería”

Muchos seguidores de los cantantes latinos se han preguntado si la letra va dirigida a Anuel y a su polémico rompimiento en 2021, tras tres años juntos.

Ante las sospechas, la cantante dominicana de 20 años compartió en sus historias de Instagram un tema que parece responder a Karol G.

“Lo tengo loco y lo provoco y como lo toco: no te pongas bruta tengo lo que le gusta contigo no disfruta. Lo tengo amarrado y no es con brujería, es lo que le hago en la noche y el día. Me compra bikinis para que se los modele, tu sabes tipa, te doy donde te duele. Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí”.

Hasta el momento no se sabe si se trata del próximo sencillo de Yailín o una respuesta a lo expuesto por Karol G.

Mira el video: