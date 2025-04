¿Quién es Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos Colombia'?: vida, carrera e hijo

Colombia

En este contexto, la influencer relató cómo quedó embarazada cuando apenas era una adolescente. A los 15 años inició una relación con su “primer amor”, un hombre llamado Alejandro, con quien tuvo a su hijo Juan José en 2006. A pesar de su corta edad, Gate decidió continuar con su vida y asumir las responsabilidades de la maternidad.

“Nadie a los 15 años está preparado para tener un hijo... yo no estaba preparada para ser mamá y los cambios físicos y hormonales fueron duros, yo estaba todavía en el colegio, pero mi mamá fue la única que no me dio la espalda”, dijo Melissa en medio del llanto.

La creadora de contenido reveló que esta etapa conoció el desprecio de muchas personas que estaban en su entorno, pues asegura haberse sentido discriminada como si tuviera alguna enfermedad.

“Te miraban como si tuvieran una enfermedad terminal, y muchas de mis compañeras no me hablaban porque estaba embarazada”, dijo la participante.

Melissa también recordó que los primeros años de maternidad los vivió junto al padre de su hijo, sin embargo, por malos entendidos decidió separarse y dejar que Juan José viviera en el exterior junto a él.

“Por varios problemas, ellos deciden irse a Estados Unidos y en esta época nuestra relación ya estaba rota, ya habían pasado demasiadas cosas, mentiras, deslealtades... o sea, Alejandro es muy buen papá, pero fue un mal marido y un mal esposo... y yo ya sentía que me había hecho tanto daño y estaba tan rota que definitivamente no estaba bien”, dijo Melissa recalcando que muchas veces las mujeres se encuentran obligadas a estar con una persona que no las quiere por apariencia.

Pese a las situaciones complicadas que ambos han tenido que pasar, Melissa confesó que mantiene una relación muy cercana con su hijo, en donde ambos sienten admiración por el otro. “Mi hijo me ama y me adora, y nosotros hemos hablamos de muchas cosas, y la verdad es que más que una mamá somos amigos”, explicó.