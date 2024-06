¿Quién era y de qué murió Armando Silvestre?

Debutó en Hollywood con películas como “Wyoming Mail”, “Apache Drums” y “Mark of the Renegade”.

Armando Silvestre tuvo que huir de México en la década de los 50 por haber sido amenazado por guardaespaldas del entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés. Supuestamente porque el mandatario estaba celoso de la amistad que Silvestre tenía con su novia, la actriz Linda Christian.

“Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: ‘Mire, olvídese de esta persona (Linda)’. Dije: ‘Sí, señor, cómo no’. ¡Qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí! Y me fui para que ya no me vieran en México”, declaró en el programa mexicano ‘La historia detrás del mito’.

Participó en películas como “La Red”, que ganó un premio especial en el Festival de Cannes, y “Llévame en tus Brazos”.Su versatilidad le permitió trabajar en diversos géneros y proyectos.