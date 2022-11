Poncho de Nigris causa polémica tras decir que donará sus espermas para “mejorar la raza humana”

Poncho de Nigris afirmó que no quiere hacerse la vasectomía porque pretende donar sus espermas para “mejorar la raza humana” y piensa en las nuevas generaciones.

“Es que yo vengo a este planeta a mejorar la especie de la raza humana. Mis espermas los deberían de aprovechar, cuando yo muera quiero dejar unos 180 millones”, dijo el actor al programa mexicano ‘De primera mano’.

Puede leer: Mundial de fútbol en Catar, en búsqueda de estrellas de manera desesperada

Poncho aseguró que sigue considerando si hacerse o no la vasectomía, pues quiere tener miles de hijos, y que las mujeres que busquen ser madres a través de la donación de esperma, se puedan tener la opción de tener hijos suyos para que salgan guapos.

“Yo no quiero. Es que yo vengo a este planeta a mejorar la especie de la raza humana. Mis espermas los deberían de aprovechar, cuando yo muera quiero dejar unos 180 millones. Ya es para las nuevas generaciones, hay que mejorar la raza. No me quiero operar por quien guste ahí voy a dejar unos guardados... Por si andan batallando ya saben”, comentó Poncho.