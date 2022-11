Mundial de fútbol en Catar, en búsqueda de estrellas de manera desesperada

¿Habrá alguna estrella en Doha? A dos días del lanzamiento del Mundial de la FIFA en Catar, que se disputará hasta el 18 de diciembre, este interrogante sigue en el aire tras el rechazo de varias personalidades de la música a participar en la ceremonia de inauguración por la falta de respeto a los derechos humanos del emirato.

En una columna del periódico The Times, la leyenda del rock Rod Stewart señaló el martes que el emirato del Golfo, pequeño pero muy rico, le había pedido que actuara en la ceremonia de apertura.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares para tocar allí hace 15 meses. Me negué. No está bien ir”, indicó el cantante británico, de 77 años. ¿La razón? “El respeto a los derechos humanos en general”, incluido el de la comunidad LGBTQ.

Como la canción “The killing of Georgie” (El asesinato de Georgie”, escrita en 1976 sobre el asesinato de un chico gay. “Es importante porque esto quiere decir que se puede rechazar el dinero. Esto quiere decir que no todo se compra”, prosiguió.

En la misma línea, el grupo The Cure también informó de que no actuará en Catar.

Negativa de Dua Lipa

Su nombre también se mencionó para cantar en la ceremonia de inauguración, pero la estrella del pop británico de 27 años puso fin a los rumores en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 87 millones de seguidores.

“No actuaré y no he estado implicada en ninguna negociación para ir y actuar en Catar”, escribió la cantante de “Levitating”, sin antes precisar que animará a la selección de Inglaterra. “Estoy deseando visitar Catar una vez que este país respete todos los compromisos en materia de derechos humanos”, añadió.

Shakira renuncia

La cantante colombiana tampoco ha confirmado su presencia, pero los rumores abundan. Destaca que Shakira, recién separada del futbolista Gérard Piqué, es una habitual de las citas mundialistas.

Shakira, que puso la música oficial a la edición de Sudáfrica en 2010 con “Waka Waka”(This Time for Africa) junto con el grupo sudafricano Freshlyground y, cuatro años más tarde, actuó en Brasil con el éxito “La La La”, no acudirá a Catar. Así lo anunciaron fuentes de su entorno a la cadena española Telecinco, sin ofrecer más detalles.

¿Lil Baby y otros?

El rapero estadounidense con más de 32 millones de escuchas mensuales en Spotify que colaboró con miembros del grupo británico Tears for Fears en una de las bandas sonoras del mundo, “The World is yours to take”, guarda silencio sobre su presencia en Doha.

El nativo de Atlanta, de 27 años, había indicado a fines de septiembre en sus redes sociales que tenía la intención de ir a Doha para asistir a la ceremonia de apertura. ¿Renunciará? la pregunta está en el aire.

Entre quienes no han negado ni cancelado su presencia, se halla la actriz y bailarina canadiense Nora Fatehi. También circula el nombre de J Balvin y de Robbie Williams, quien participó en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en Moscú en 2018. Al igual que el de Jungkook del grupo de K-pop BTS.

Maluma sí confirmó su presentación en el Fan Festival en Doha, ciudad de Qatar. El colombiano Maluma estará acompañado por la cantante libanesa Myriam Fares, con quien se apoyó al talento de Nicky Minaj para grabar el tema “Tukoh Taka”, cuyo lanzamiento oficial fue este viernes. Maluma y Myriam Fares inaugurán una serie de eventos musicales que se realizarán durante las cuatro semanas que durará el Mundial de Qatar. Entre los artistas que estarán en el Fan Festival se encuentran Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona y Calvin Harris.