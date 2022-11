La actriz española Silvia Kal, afincada en Los Ángeles desde hace doce años, acaba de ganar el premio “Women of the Year” (Mujeres del Año) la revista Glamour de Bulgaria, en la categoría “Actress to Watch” (actriz que no debes perder de vista). Silvia, además, ha protagonizado una de sus portadas digitales.

Entre algunas de las celebridades que han ganado un premio de Women Of The Year de la revista Glamour en el pasado y en otros países se encuentran Angelina Jolie, Katie Perry, Alessandra Ambrosio, o Victoria Beckham.

“Cuando me llamaron para anunciarme que iba a recibir un premio Women Of The Year de la revista Glamour no me lo podía creer. Llevo años siguiendo estos premios en Estados Unidos y viendo cómo los recogen las actrices y personalidades más exitosas del mundo. Ni se me había pasado por la mente estar yo un día recogiendo uno de esos premios.”

A pesar de que Kal no para de trabajar, al recoger el premio, mencionó lo difícil que es la carrera de arte dramático y cómo a veces los actores se pueden llegar a sentir desmotivados. “Este premio significa mucho para mí, ya que la carrera que he escogido es muy difícil y a veces puede ser desalentadora,” dijo en el escenario.

Kal voló a Sofía, capital de Bulgaria, desde Los Ángeles, para atender la ceremonia de entrega de premios.