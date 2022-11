Luego de que el pasado 14 de noviembre Harry Styles brindara un concierto en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, se viralizaron una serie de videos en redes sociales donde se mostraba uno lamentable y trágico momento, pues el músico fue golpeado con un pequeño dulce.

Si bien, el famoso intentó continuar con su espectáculos como si nada, en el momento en que fue golpeado en el ojo, se vio afectado rápidamente y se quedó varios segundos tocándose el ojo izquierdo, debido a la fuerza con la que lanzaron el dulce.

Hasta el momento se desconoce quién fue el agresor de Harry Styles, lo que se sabe es que el cantante se encuentra bien, aunque hasta el momento no ha dado ninguna declaración al respecto, incluso sobre la gravedad de la lesión en su ojo.

Mientras que de acuerdo con un medio internacional el miembro de la malvada del músico, Pauli the PSM pidió que no se aventaran dulces u objetos al escenario, pues podían lesionar gravemente a los músicos. “Hazme un favor: no arrojes más Skittles al escenario”.