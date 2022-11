Sandra Echeverría anuncia separación de Leonardo de Lozanne

Tras ocho años de matrimonio, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne decidieron tomar caminos por separado.

La actriz confirmó la noticia de su separación a través del podcast Señoras Punk, donde estuvo como invitada; en redes sociales pidió privacidad para lo que están viviendo.

En la entrevista, la estrella de María Félix: La Doña señaló que ahora experimenta una estabilidad luego de haber pasado momentos difíciles en pareja.

“Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, decidimos los dos que esto es lo mejor”, aseguró.

Sandra y Leonardo sumaban 11 años juntos. Fue en febrero de 2014 cuando se comprometieron y se casaron el 19 de octubre de ese año en Los Ángeles, California. Comparten a un hijo, Andrés, quien nació el 18 de septiembre de 2015.

“La verdad que he tenido semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo. Llevamos ya 11 años juntos y, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas”, compartió Sandra. “De repente uno también idealiza a otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”.

Muy discreta en cuestiones de su privacidad, la también cantante señaló que ha pasado tiempo con su hijo Andrés, de 7 años. “Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil, porque yo vengo de una familia también de divorcio y siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil”.

Echeverría indicó que este proceso ha sido un fuerte golpe emocional para ella, pero lo importante es que ambos estuvieran bien. “La verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien y que finalmente nosotros también estemos bien”, dijo. La protagonista de El Clon y La Fuerza del Destino espera recibir “una señal” para saber si están tomando la decisión correcta.

“Creo que sí es el momento de tomar una decisión para el bien de los dos, entonces, en ese proceso estamos y sí, no ha sido nada fácil. Tenemos bajas y altas todo el tiempo cuando pasa uno por esto”, agregó.