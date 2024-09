¿Qué pasará con el show de Adrián Marcelo tras su polémica salida de La Casa de los Famosos?

“Vamos a estar en Laredo, Pepsi Center , Pabellón M, en Guadalajara ya está la función completa, vamos por la segunda función. Hay un público que tenemos cautivo, que le gusta mucho esa comedia y va a ir a vernos. Obviamente que el público de televisión abierta, hay cierto público que no le gusta, y ese es el que no nos consume, sigue Hermanos de Leche, ” mencionó el comediante.

Además, algunos internautas han comenzado a pedir que el lugar lance un comunicado cancelando el show, pues aseguran que no pueden dejar que se presente una persona cómo él frente a miles de personas. Hasta ahora, Pepsi Center no se ha pronunciado al respecto, y de acuerdo con las declaraciones de La Mole , todo sigue en pie.

Aunque para muchos no es novedad que el exintegrante no muestre éxito en otros proyectos, sorprende demasiado que pese a que su número de suscriptores aumentó considerablemente después de decidir salir del programa, las personas parecen no mostrar interés por su show.

Y agregó: “Seguimos igual, obviamente el público de Hermanos de leche no es el que ve La Casa de los Famosos, pero no pasa nada, y si no, nos ponemos a vender licuachelas, tortas ahogadas o algo. No pasa nada.”

Pese a que el creador de contenido aseguró que todo sigue igual, es importante mencionar que solo faltan mes y medio para su presentación, un tiempo significativo en el que se podrá definir si se sigue con lo planeado o se cancela la presentación.

Con información de Infobae