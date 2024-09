Lester Cano sorprende con su nueva faceta musical

” Y en Honduras no es muy común ver que un artista haga esto, entonces la disquera decidió emprender esa idea conmigo”, explicó Lester Cano en entrevista con LA PRENSA .

“Antes empecé grabando punta, música tropical como merengue y bachata también. Pero en esta ocasión firmé con la disquera Walcas Music , y ellos me ofrecieron el proyecto de cómo querían verme como artista. Con cinco músicos atrás y tocando este tipo de música que está muy popular actualmente, así como el estilo de Grupo Frontera o Grupo Firme”

Y de esta manera, subiéndose a la ola de la tendencia actual, Lester Cano ha irrumpido con temas musicales como “ Corrido a Víctor Pichino ” y “ Me lo dijo tu ex ”, este último lo estrenó hace algunos días y su videoclip ya lleva más de 16 mil reproducciones en YouTube.

Cantante y compositor.

A diferencia de otros cantantes, Lester Cano también escribe sus propias canciones, y esto es una faceta que disfruta muchísimo.

“Gracias a Dios que aparte que me dio una voz agradable, me dio el talento de escribir, de componer. Es algo que cuando de repente yo estoy haciendo una actividad se me viene algo a la mente y lo escribo o grabo una nota de voz. Tienes que guardar esa melodía que resuena en tu cabeza. Y básicamente es así, pero hay varias formas de escribir, una es por musa, que es cuando se te viene a la mente y otra cuando te piden que hagas una canción sobre cierto tema”, comenta el músico catracho.

Y con el paso del tiempo, también viene el aprendizaje, y sobre esto comenta:

“No ha sido fácil, a veces la inexperiencia lo lleva a uno a cometer muchos errores en la vida y en el ámbito musical. Estoy agradecido que todavía no ha tenido un éxito rotundo como solista, porque yo todavía no estaba con la experiencia necesaria para manejar este éxito. Pero ahora sí, y de la mano de Walcas Music estoy listo para lograrlo”, asegura.