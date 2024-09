Shakira llegó a un acuerdo fiscal con autoridades de España para ‘proteger’ a sus hijos

Shakira llegó a un acuerdo fiscal con las autoridades de España para “proteger” a sus hijos.

La estrella del pop, de 47 años, aceptó pagar una multa de 7.5 millones de dólares en su caso de fraude fiscal del año pasado, pero sigue afirmando que no es culpable.

La intérprete de ‘Hips Don’t Lie’, que tiene a sus hijos Milan, de 11 años, y Sasha, de nueve, con el ex futbolista Gerard Piqué, declaró al diario español El Mundo: “Quiero dejar a mis hijos el legado de una mujer que explicó sus razones con calma y a su tiempo, cuando lo consideró necesario, no cuando se vio obligada a hacerlo. Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y para seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpa”.

Shakira acusó a las autoridades españolas de “quemarla en la hoguera” para quedar bien.