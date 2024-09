La sorprendente reacción de Daniel Craig ante un James Bond gay

“Este es el tipo de películas que quiero ver, hacer o que me apetece afrontar (...) Si miro atrás no considero este trabajo como un desafío, sino como un placer”, aseguró el actor británico Daniel Craig en la rueda de prensa de presentación de la Mostra en el Festival de Venecia esta semana.

La icónica estrella de “James Bond”, Daniel Craig, tuvo una reacción humorística cuando un periodista le preguntó si el legendario espía podría alguna vez ser representado como homosexual.

Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia esta semana para su próxima película “Queer”, el actor de “ No Time to Die “ puso los ojos en blanco cuando un periodista le preguntó: “¿Crees que podría haber un James Bond gay?”

Craig sonrió y desestimó la pregunta, añadiendo: “En serio”.

Luego intervino el director de “Queer”, Luca Guadagnino, y dijo: “Chicos, seamos adultos en la sala por un segundo”.

“Gracias”, añadió Craig.

Guadagnino continuó la respuesta exasperada de Craig al periodista explicando que a nadie le importa la sexualidad del famoso espía ficticio.

“No hay forma de evitar el hecho de que nadie jamás conocería los deseos de James Bond”, dijo el director, provocando aplausos entre el público y Craig, quien aplaudió en señal de aprobación.

Guadagnino añadió: “Lo importante es que cumpla bien sus misiones”.

El intercambio de Craig con el periodista en el Festival de Cine de Venecia no es la primera vez que se sugiere un cambio en la identidad de Bond . En los últimos años, ha habido rumores de que los cineastas estaban considerando convertir a Bond en un personaje femenino o contratar a una persona de color para interpretarlo.

En 2020, la productora de la serie Bond, Barbara Broccoli, descartó la idea de que Bond pudiera ser una mujer, pero agregó que podría ser interpretado por un actor de una raza diferente.

“Puede ser de cualquier color, pero es hombre”, explicó Broccoli. “Creo que deberíamos crear nuevos personajes para mujeres, personajes femeninos fuertes. No me interesa especialmente que una mujer interprete un personaje masculino. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso”.

El propio Craig se hizo eco de ese sentimiento en una entrevista de 2021 con Radio Times, preguntando: “¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond, pero para una mujer?”

En 2023 , una novela de Bond recién autorizada fue criticada por ser “despierta” por tener un villano anti-trans asociado a Trump.

La historia, del autor Charlie Higson, presenta a 007 observando que una reunión de villanos tiene una falta de representación de “diversidad” o “discapacitados”.

“Bond se sintió atraído por algo. Hacía mucho tiempo que no asistía a ningún tipo de evento que estuviera casi exclusivamente lleno de hombres. Se sentía extraño. No había ni siquiera una pretensión de diversidad aquí”, afirma el libro, y luego señala que el villano Aethelstan “no se había preocupado lo más mínimo por garantizar que la mitad de las personas que había contratado para llevar a cabo su golpe fueran mujeres, no blancas o discapacitadas”.