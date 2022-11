Paty Cantú revela caótica experiencia amorosa con Salvador Zerboni: “Ya no lo soportaba”

Luego de que Paty Cantú revelara que su canción ‘Goma de Mascar’ está inspirada en una mala experiencia amorosa, los internautas aseguraron que la cantante se refería a Salvador Zerboni, con quien tuvo un romance fugaz en 2011.

Todo sucedió cuando la ex integrante del dueto ‘Lu’ contó que su tema ‘Goma de Mascar’ la compuso mientras estaba en una relación con un actor que estaba muy aferrado a ella.

“Empecé a salir con él y, de repente, me empezó a volver loca y, de repente, ya no lo soportaba y, de repente, lo quería yo cortar y se pegaba con un zapato en la cabeza y decía que no lo dejara; y yo me asustaba y no lo dejaba”, relató mediante un TikTok.

Bajo este contexto, señaló que su ex pareja se coló a una reunión con sus amigos y que, mientras él estaba en el baño, comenzó a cantar sobre el hartazgo que sentía en aquel momento por la insistencia de esta persona.

“Entonces, literal, comencé a cantar: ́Maldito día en que te encontré’, pero era todo como chiste ‘y la hora en la que te miré’. Quince minutos, todo ese tiempo el hombre seguía en el baño. Aparte de mal novio o lo que sea, era un hombre que cagaba muy lento”, apuntó.