Tras la muerte de su hermano Aaron, Nick Carter recauda dinero para una organización enfocada en salud mental

Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, ha comenzado a recaudar dinero para la organización benéfica On Our Sleeves enfocada en la salud mental; después de que falleciera su hermano Aaron Carter.

El intérprete de “I Want It That Way” ahora será embajador de esta asociación que tiene como objetivo brindar bienestar mental a niños y adolescentes con el objetivo de prevenir crisis.

Nick Carter compartió una historia en Instagram agradeciendo el apoyo que le han brindado desde que se murió su hermano e invitó a sus seguidores a donar.

“Muy agradecido por la avalancha de amor y apoyo que hemos recibido por mi hermano. En su memoria, hemos establecido un fondo que beneficiará a ‘On Our Sleeves’, una fundación muy importante para la salud mental de los niños y que ayuda a numerosas familias a lo largo y ancho de Estados Unidos. Gracias por escogernos para celebrar el impacto de la vida de Aaron Carter con un donativo para la esperanza. Honrando a Aaron, ayudas a Nick, a Angel y al compromiso de toda nuestra familia en la ayuda a los demás”, ha escrito Nick Carter en su cuenta de Instagram.