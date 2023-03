Pati Chapoy rompe el silencio y habla de la orden de captura en su contra

Hace unos días, se dio a conocer que había una orden de aprehensión en contra de Patricia Chapoy; lo cual, implicada que la periodista de espectáculos debería pasar 36 horas en la cárcel. Sin embargo, no se dieron a conocer las causas de dicho proceso judicial. Dicha decisión legal fue suspendida de manera provisional, momentos después, por la jueza Rosa María Cervantes, según dieron a conocer diversos medios de comunicación locales.

En dicha demanda se incluye a Daniel Omar Aguilar Bisogno y el periodista Ricardo Manjarrez; quienes colaboran Chapoy y forman parte del panel de presentadores del programa de espectáculos Ventaneando. Ahora, la comunicadora reacciona ante esta situación.

“Mentira”, fue la respuesta por parte de la comunicadora que se dio a conocer en la cuenta oficial del mencionado programa de televisión.

Por su parte, Bisogno, quien también está involucrado en el mencionado procedimiento legal, habló del tema durante la emisión en vivo. “Ya no nos dio tiempo para explicarles lo que está sucediendo con nosotros, que estamos siendo tendencia en todas partes, pero no se crean lo que leen, la gente es muy tonta, y se atreven a publicar cosas que no tienen la más remota idea de lo que están diciendo”, advirtió.

De momento, se ha anunciado que este lunes durante el programa Ventaneando, Pati Chapoy explicará a detalle lo que ocurre con esta situación legal.