Paris Hilton dice que nunca se ha hecho un retoque estético

Paris Hilton “nunca” se ha hecho ningún retoque estético.

La socialité de 43 años insistió en que su joven cutis se debe a los consejos que su madre Kathy -conocida por su participación en ‘The Real Housewives of Beverly Hills’- le dio cuando era niña.

En el programa ‘The Zach Sang Show’, Paris Hilton explicó:

“Me siento muy orgullosa de ser natural. Me he mantenido alejada del sol. Nunca me he puesto botox, ni inyectables, ni me he operado, nada. Cuando tenía ocho años, mi madre me dijo: ‘París, no te expongas al sol’, y luego me enseñó una increíble rutina de 10 pasos para el cuidado de la piel. Así que, literalmente, llevo haciéndola desde que tenía ocho años”.

La ex estrella de ‘Simple Life’ admitió anteriormente que consultó a un dermatólogo para que le aconsejara sobre el uso del Bótox, pero afirmó que se negó a tomarla en serio.