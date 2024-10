Para Anna Kendrick fue difícil reconocer que estaba en una relación abusiva

A Anna Kendrick le resultó “muy difícil” reconocer que estaba en una relación abusiva.

La actriz de 39 años estuvo en una relación abusiva durante siete años, pero admitió que, durante muchos años, le resultó “difícil identificar” la verdad sobre su ex pareja.

Durante una participación en el podcast ‘Call Her Daddy’, Anna indicó: “Leía todos los artículos y decía: ‘Esto no se parece... en parte se parece a lo que describen, pero no del todo’. Fue como un cambio de la noche a la mañana... que duró aproximadamente un año”.

Anna, que no ha revelado el nombre de su ex pareja, asumió inicialmente que ella era la causante de sus problemas sentimentales.

Sin embargo, la estrella de Hollywood finalmente se dio cuenta de que él era el problema en su relación.

Así lo explicó: “Surgió de la nada, pero se construyó sobre la base de que yo sentía mucho amor y confianza por esa persona, así que pensé que era yo. Si uno de los dos estaba loco, esa debía ser yo. Así que fue muy, muy difícil decir: ‘No, creo que es él. Creo que así son sus cosas’. Puse mi vida patas arriba intentando arreglar lo que me pasaba”.

De hecho, el terapeuta de la actriz se dio cuenta de los problemas que aquejaban su relación.

La estrella de ‘Pitch Perfect’ añadió: “He tenido varias sesiones con él en los últimos años en las que me ha ofrecido disculpas porque creo que se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya casi al final”.