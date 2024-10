Llega a Honduras la cineasta estadounidense Yelyna de León

Yelyna De León es una cineasta y actriz galardonada, nacida y criada en el sur de Chicago. Obtuvo su Maestría en Producción de Cine y Televisión con concentración en escritura, dirección y producción en la University of Southern California, y se graduó cum laude de UCLA, con una licenciatura en Estudios Chicanos con concentración en Teatro, Cine, Televisión y Medios Digitales.

Además, ha enseñado actuación, creación de contenido y escritura a estudiantes de maestría en California State University, en Los Ángeles.

Recientemente, Yelyna escribió y produjo el largometraje de terror galardonado “Murder in the Woods”. Como actriz de teatro consumada, ha participado en películas como la nominada al Oscar “A Better Life”, la ganadora del premio GLAAD a la mejor película para televisión “East Side Story”, la película de terror de Universal Pictures “Mockingbird” y en series de televisión galardonadas como la comedia ganadora del Emmy “Will & Grace” de NBC, donde interpretó a Blanca en el episodio “Text and the City”.