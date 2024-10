Novia de Liam Payne asegura que planeaban casarse

Liam Payne y Kate Cassidy planeaban casarse.

El ex One Direction murió en Buenos Aires, Argentina, a los 31 años, y Kate ha afirmado que la estrella del pop y ella planeaban casarse el próximo año.

La modelo - que había estado en Argentina con Liam hasta dos días antes de su muerte - escribió en Instagram: “Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Mantengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año/comprometidos y juntos para siempre 444’. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la forma que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel de la guarda”.

Kate publicó en las redes sociales varias fotos de ella y la estrella del pop juntos.

Así lo compartió: “Mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras. Me gustaría que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando este momento se siente tan oscuro. Trajiste tanta felicidad y positividad a todo el mundo: millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí”.

Kate describió a Liam como su “mejor amigo” y el “alma más amable”.

Dijo: “Eres increíblemente querido. Eres -porque no puedo decir que fuiste- mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos los que te conocieron se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación en la que entrabas. Nada de esto parece real, y no puedo hacerme a la idea de esta nueva realidad de no tenerte aquí. Me cuesta imaginarme cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, volvimos a ser niños, siempre encontrando la alegría en las cosas más pequeñas. Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más divertido. Siento como si hubiera perdido la mejor parte de mí misma. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida”.