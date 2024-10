Nilo Espinal: “Haré música hasta que Dios me dé el suspiro final”

Nilo junto con sus compañeros de Dúo Los Tres estará este viernes 25 de octubre a las 5:00 pm en Radio House Casa Campo de Tegucigalpa con un homenaje a Caifanes, Jaguares y La Ley. Tendrán como invitados especiales a Rogelio Paiz del grupo Lágrima Negra. El sábado 26 de octubre desde las 8:00pm estarán en The Food Corner, y el domingo llegan a The Pub by Beer Box.

¿Cuáles han sido los retos más difíciles a los que te has enfrentado en esta carrera? Creo que el reto más grande fue sobrellevar las críticas negativas porque hay veces que uno, por más que le digan cosas buenas, una persona le dice algo malo, y en ese momento me perdía la mente pensando en eso porque uno quiere caerle bien a todo mundo, y es algo que me he dado cuenta que es imposible. Pero hoy por hoy estoy tranquilo trabajando, trato de tomar lo bueno y desechar lo malo.

¿Cómo te gustaría ser recordado en la industria musical? Me gustaría ser recordado como una persona que siempre trató de sumarle a la música, sumarle a nuestro movimiento musical en todas las ramas en las que pude. Obviamente porque al estar con mi banda Diablos Negros hemos tratado de sumar y también con el Dúo Los Tres, y con mis ex bandas también.

¿Quiénes han sido tus iconos musicales? En vocales está Michael Sweet de Stryper, está Dale Thompson de Bride y te puedo mencionar a Axl Rose de los Guns N’ Roses y a Robby Draco Rosa porque me encanta mucho, pero también me encantan Ricardo Montaner, Camilo Sesto y Fito Páez.

¿⁠Cómo has visto cambiar la industria musical en todo este tiempo? Pues veo que han salido buenos talentos, te puedo hablar de muchas bandas, de muchos solistas, pero así como han salido muy buenos talentos, han salido menos medios de difusión, los cuales se aprovechan de fomentar ese talento, porque creo que siempre sigue esa manía de que lo de afuera es más valioso que lo que tenemos aquí, entonces creo que sería bueno como reconsiderar esa parte, tener un filtro para que toda esta gente suene quizás en las radios. Lo bueno es que ahora existen las redes sociales, entonces cuando no te quieren sonar por ejemplo en radios, quizás esa persona tiene muchos vistas en Spotify por ejemplo, pero si sería bueno que todos fuéramos de la mano para que la industria sea una industria de verdad.

¿Qué te hace falta hacer en tu carrera? Me hace mucha falta sacar mi disco de solista, o sea, siempre, siempre me enfoco en él. Obviamente están las prioridades, como el disco de Diablos Negros, ahorita el disco del Dúo Los Tres, que gracias a Dios ya está en mezcla y masterización, pero mi disco de solista sí, ya que ese le da como apertura a todo lo que viene, porque hasta que Dios me dé un suspiro final, hasta ahí voy a estar haciendo música.

¿Hay algún artista nacional con el que te gustaría trabajar?

Siempre tuve la intención de hacer una canción con Sherry & Sheyla, siempre lo hablamos, siempre quedamos “en un quedar” y nunca hacemos nada; ya les voy a hablar a las gemelas. En algún momento hablé con Pilo Tejeda y con Moisés Canelo (en paz descanse), que por eso ahora voy a tratar de agilizar más las cosas para que no queden en el aire esas canciones, porque lo mismo me pasó con Guayo Cedeño, que también descanse en paz.



¿Qué te inspiró a convertirte en músico y productor?

Desde niño me gustó la música, empecé a tocar música a los seis años. Mis padres son músicos, mi familia por ambos lados son músicos, entonces obviamente eso me ha servido. Lo de producción siempre tenía como la intención, y quiero saludar a mi amigo Julio Simán, quien fue que me regaló la primer computadora en la cual pude instalar un programa para empezar a aprender a producir música. Sí he tocado varios instrumentos y eso me ayudó, pero gracias a él que me regaló esa computadora comencé a dar esos pininos haciendo música.

¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en esta industria?

Que no desista. Siempre encontrarás gente negativa que en un inicio puede reírse de uno, puede darte un mensaje negativo, porque a nadie le gustan ojos bonitos en la cara de alguien más, y hay gente que opina de música y no sabe absolutamente nada de música, y hay gente que sabe de música; pero tiene el alma negra, entonces que insista, que insista y obviamente que se rodee de gente que le sume y no que le reste.

¿Cómo describes tu proceso creativo al componer música?

Es bien difícil el proceso, te voy a decir que depende bastante de mi estado de ánimo. Hay veces que yo amanezco con aquella intensidad de hacer música y me meto al estudio y se me vuelve bien fácil, pero hay momentos en los que estoy bloqueado, que de hecho te voy a decir que no quiero ni salir de la cama y cosas así, pero estoy aprendiendo a sobrellevar todo eso para no dejar de hacer tantas cosas que tengo que hacer.