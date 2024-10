Alejandro Fernández anuncia gira en tributo a Vicente Fernández

La gira no solo será un homenaje personal, sino un tributo a todo lo que Vicente Fernández representa para México. Alejandro resaltó que este proyecto busca unir a los mexicanos a través de la música de su padre: “Este homenaje no se trata de mí, hoy se trata de México, de Vicente Fernández en mi voz y en la tuya, para que juntos cantemos esas canciones que son nuestro patrimonio”.

El ‘Potrillo’ también recordó con cariño las lecciones que Chente le dejó a lo largo de su vida: “Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, me enseñó a montar a caballo, me enseñó a portar un traje de charro, a cantar la música mexicana desde el pecho, el amor al público y al escenario. Pero lo mejor que me enseñó mi padre fue que yo, como buen mexicano ‘No me sé rajar”.

Alejandro Fernández ha revelado que su esperada gira ‘De rey a rey’ comenzará el 10 de mayo en Seattle, Washington. A lo largo de la gira, el ‘Potrillo’ llevará su homenaje a Vicente Fernández por diversas ciudades de Estados Unidos, con paradas en Orlando y varias localidades de California.