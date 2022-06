En otro verso hace referencia a su expareja Belinda, refiriéndose a ella como la “innombrable”. “¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues buen, si la ‘innombrable’ me arma un caso eso verán de nuevo. No me digas que no hay maldad en tu negra intención. Si haces pura mamada para pegar una canción”, le dice Nodal a J Balvin.

La canción ya suma más de un millón de reproducciones en el canal de YouTube de Nodal, aunque tiene los comentarios desactivados.

Arrepentido

“Aunque me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla, va a salir. No hay que ser mie*das nunca en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando se es mier** en la vida, cuando no se es consiente de cuanto daño le podemos hacer a las personas, respétense y respeten a los demás”, dijo Nodal anoche mientras ofrecía un concierto para sus seguidores.

“No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo mundo se cumplan. Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros 5 minutos de pendejo*”, puntualizó.