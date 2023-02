REDACCIÓN. J-Hope, uno de los integrantes del famoso grupo surcoreano BTS, empezó proyectos personales desde el año pasado, tras la separación temporal de la banda.

El cantante de K-pop sube a los escenarios para mostrar su proceso creativo desde los estadios y sus salones de ensayo en el documental “J-Hope in the box” el cual se transmitirá por Disney Plus.

En un adelanto publicado por la cuenta de Youtube de Disney+ Latinoamérica, el joven artista dice: “¿Por qué empezó este proyecto? La gente no sabe cómo hace música J-hope de BTS. Es como salir de una caja para enfrentar al mundo”.

La producción audiovisual es producido por el sello discográfico surcoreano HYBE y sigue a la sensación musical mientras trabaja para lanzar su primer álbum en solitario llamado “Jack in the Box”.

“Esta película será el comienzo de una colaboración a largo plazo en la que presentaremos a las audiencias de todo el mundo una amplia gama de contenido de Hybe para los fanáticos que aman nuestra música y nuestros artistas”, dijo el director ejecutivo de la disquera Park Ji-won, según The Hollywood Reporter.

En “J-hope in the Box” aparecen imágenes de su actuación en el Lollapalooza 2022, una importante presentación para Jung Ho-Seok. Cabe mencionar que el primer artista surcoreano en encabezar el famoso festival.

-Más proyectos-

En julio de 2022, J-hope lanzó su disco como solista “Jack in the Box”, el cualfue muy bien aceptado por el club de fans de BTS.

El galán de 28 años que debutó en la banda musical en 2013 ahora se aparta un poco más para forjar su camino en la industria.

- ¿Dónde ver “J-hope in the Box”? -

La banda BTS publicó en Twitter que el lanzamiento del documental será en simultáneo a nivel mundial el 17 de febrero a las 5 p.m. “J-hope in the Box” estará disponible en Disney Plus y Weverse.

Weverse es la mejor plataforma para estar al día de las bandas coreanas y la cultura K-pop.

Asimismo, a partir del 10 de febrero el público podrá hacer una pre-orden para ver “J-hope in the box” el día del estreno por medio de esta plataforma, aunque no se han dado mayores detalles.