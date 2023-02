Selena Gomez habla sobre sus cambios físicos debido al lupus

La actriz tuvo que lidiar con los comentarios sobre su cambio de peso fue el 10 de enero, cuando asistió a la fiesta posterior a los Globos de Oro y nominada a la categoría por su papel en la serie de Disney+ “Only Murders in the Building” a la Mejor Actriz de Televisión.

Ahora, un mes después de lo ocurrido, ha decidido volver a ponerse frente a la cámara para contarles a sus seguidores por lo que está pasando.

En el directo emitido este jueves en TikTok, Gomez explicó cómo la medicación para el lupus le está afectando a su cuerpo: “Cuando la tomo, tiendo a retener muchos líquidos, y eso sucede constantemente. Cuando dejo de tomarla, pierdo peso”.

Con ese en vivo, la intención de la cantante era acabar de una vez la polémica sobre su imagen corporal: “No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso”. expresó la interprete de “Hands to Myself”.