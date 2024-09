La estrella australiana Nicole Kidman espera que ‘Babygirl’ sea una “historia liberadora” para las mujeres.

La oscarizada actriz protagoniza el nuevo thriller erótico, y ha admitido que el rodaje de la cinta fue una experiencia “muy liberadora”.

Nicole, de 57 años y casada con la estrella de la música, Keith Urban, declaró en el Festival de Cine de Venecia: “Esta es la historia de una mujer y espero que sea muy liberadora. Está contada por una mujer, a través de su mirada - Halina [Reijn] la escribió y la dirigió - y eso es para mí lo que la hizo tan única, porque de repente iba a estar en manos de una mujer con este material. Era muy querida por nuestros instintos compartidos y muy liberador”.

Nicole también elogió a la directora de la película por ayudarla a sentirse cómoda en el rodaje.

Dijo: “Sabía que no iba a explotarme. Lo interpreten como lo interpreten, no me sentí explotada. Me sentí muy integrada. Todos nos cuidábamos mucho, éramos muy amables los unos con los otros y nos ayudábamos mutuamente. Me sentí muy auténtica, protegida y, al mismo tiempo, real”.