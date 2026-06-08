Netflix muestra un adelanto del live action de ‘Scooby-Doo’

Netflix puso en marcha Scooby-Doo: El origen, una serie live-action que por primera vez en la franquicia presentó a Scooby-Doo como un perro real.

La producción se realizó en Atlanta, Georgia, y Netflix programó su estreno mundial para 2027.

El elenco anunciado incluyó a Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley, Maxwell Jenkins como Fred Jones y Paul Walter Hauser.

El planteamiento narrativo se enfoca en una readaptación moderna del grupo de amigos que resolvió misterios junto con “un perro muy especial”. La historia ubica el detonante durante su último verano en el campamento, cuando los adolescentes Shaggy y Daphne se vieron envueltos en un crimen sobrenatural que un cachorro perdido de raza gran danés pudo haber presenciado.

El equipo se completó con “una pragmática científica de pueblo, Vilma”, y “el apuesto chico nuevo, Fred”, quienes buscarán resolver un enigma que amenaza con revelar secretos del grupo.

Netflix informó que Josh Appelbaum y Scott Rosenberg figuran como showrunners, guionistas y productores ejecutivos por Midnight Radio.

La producción ejecutiva también incluye a Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman por Berlanti Productions “y su acuerdo general con Warner Bros. Television”, además de André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson por Midnight Radio.

En un reciente comunicado, Berlanti recordó su vínculo con los creadores originales de Scooby Doo: “Uno de mis primeros y trabajos favoritos en Hollywood fue sentarme con Bill Hanna y Joe Barbera mientras firmaban celdas de animación”. Sobre la serie, añadió que el equipo creativo logró construir una historia que recoge “su espíritu y su genial creación”.

Durante más de 50 años, Scooby-Doo acumuló tres películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas para el mercado doméstico.

En su adaptación cinematográfica destacó la participación de Matthew Lillard en el papel de Shaggy, siendo hasta el día de hoy una de sus interpretaciones más queridas. Recientemente, el actor compartió su emoción por esta adaptación que busca mantener vigente esta franquicia que lleva medio siglo de vida.

“Estoy realmente feliz por ellos. Creo que la serie necesita volver”, dijo a Entertainment Weekly. “Es la primera introducción a las historias de fantasmas para muchos niños, ¿verdad? Trata sobre la amistad y mantenerse unidos como grupo”, expresó. “Espero que mantengan lo que ha funcionado y le den su propio giro. Pero la realidad es que soy bastante purista con esa franquicia. El núcleo es realmente la amistad”.