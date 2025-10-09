Myrka Dellanos es despedida de la cadena Telemundo

La reconocida periodista cubanoamericana Myrka Dellanos ha sido despedida de Telemundo, poniendo fin a su participación en el programa “La Mesa Caliente”, donde se desempeñó como conductora desde 2022.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al canal y por el periodista Javier Ceriani, quien reportó que Dellanos fue llamada a recursos humanos el pasado 8 de octubre, justo antes de grabar el programa, para ser informada de su salida. La revista People en Español

La decisión forma parte de una serie de recortes de personal que la cadena hispana ha implementado recientemente. Aunque Dellanos no ha emitido declaraciones públicas, sus compañeros de set, como Giselle Blondet, expresaron su pesar por la partida de la comunicadora, destacando su profesionalismo y el impacto positivo que tuvo en el programa.

“La Mesa Caliente”, emitido por Telemundo, es un espacio de debate y análisis sobre temas de actualidad, conducido por un panel de mujeres. Dellanos se unió al equipo en marzo de 2022, compartiendo pantalla con figuras como Verónica Bastos y Andrea Meza. Su estilo directo y su experiencia periodística le dieron un lugar destacado en el formato.

Myrka Dellanos, nacida en La Habana, Cuba, el 27 de mayo de 1965, emigró a Estados Unidos donde se graduó en Periodismo en la Universidad de Miami en 1986. Su carrera despegó en 1992 cuando se convirtió en copresentadora del programa “Primer Impacto” en Univision, junto a María Celeste Arrarás. Permaneció en ese espacio hasta 2004, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana.

A lo largo de su trayectoria, Dellanos ha sido galardonada con múltiples reconocimientos, incluyendo un premio Emmy. En 2003 fue nombrada “Estrella del Año” por los lectores de People en Español y ha sido distinguida como “Persona del Año” por la Organización de Periodistas Iberoamericanos. También fue designada por el presidente George W. Bush como miembro del Freedom Corps, un grupo que promueve el voluntariado y las causas humanitarias.