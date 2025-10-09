Bryan Adams actuará en Bogotá como parte de su gira "Roll With The Punches"

El cantante canadiense Bryan Adams dará un concierto en el coliseo Movistar Arena de Bogotá el 20 de marzo de 2026, como parte de su gira 'Roll With The Punches', anunciaron este miércoles los organizadores.

El espectáculo combinará lo más reciente de su repertorio musical, incluido su nuevo álbum homónimo, con los grandes clásicos que han marcado su carrera.

Publicado en agosto pasado, 'Roll With The Punches' incluye temas como 'A Little More Understanding', una canción con un mensaje de empatía envuelta en el característico sonido de rock clásico del artista.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Adams se ha consolidado como uno de los cantautores más reconocidos del rock, gracias a su energía en vivo y a una discografía que abarca casi una veintena de álbumes de estudio.

Entre los más recientes trabajos de Adams figuran So 'Happy It Hurts', 'Pretty Woman - The Musical', y 'Classic Pt. I & II', que reúne nuevas versiones de sus grandes éxitos, además de 'Bryan Adams Live at The Royal Albert Hall 2024'.

Su vertiente como compositor le ha valido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones al Oscar y cinco al Globo de Oro, así como un premio Grammy y veine Juno Awards.

El concierto en Bogotá hará parte de la segunda etapa de su gira internacional que también recorrerá escenarios de Norteamérica y Europa.