Murió Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner: "Tengo el corazón destrozado"

Estados Unidos.

Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner, falleció a los 91 años.

Jenner anunció la noticia este jueves con una emotiva publicación en redes sociales, describiendo a su madre como el "corazón de nuestra familia".

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ", escribió. "No hay palabras que puedan expresar lo que significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós".

"Me enseñó todo lo que realmente importa: amar a mi familia con intensidad, ser amable, estar presente para quienes amo y nunca dar por sentado ni un solo momento juntos. Me enseñó a afrontar los desafíos de la vida con resiliencia y fe.

"Tengo el corazón destrozado. Gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y bendecida", concluyó. "Te amo por siempre, mamá".