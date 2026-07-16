Murió Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner: "Tengo el corazón destrozado"

Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner, falleció a los 91 años.
Jenner anunció la noticia este jueves con una emotiva publicación en redes sociales, describiendo a su madre como el "corazón de nuestra familia".
"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ", escribió. "No hay palabras que puedan expresar lo que significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós".
"Me enseñó todo lo que realmente importa: amar a mi familia con intensidad, ser amable, estar presente para quienes amo y nunca dar por sentado ni un solo momento juntos. Me enseñó a afrontar los desafíos de la vida con resiliencia y fe.
"Tengo el corazón destrozado. Gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y bendecida", concluyó. "Te amo por siempre, mamá".
Kim Kardashian también recordó a su querida abuela con un homenaje en Instagram, honrando a la mujer a la que llamaba su "mejor amiga".
"Mi dulce abuela MJ, mi mejor amiga, mi compañera de chismes, mi gemela para siempre...", escribió Kardashian junto a una serie de fotos familiares que incluían instantáneas de su infancia y retratos familiares más recientes.
"Nos enseñaste a todos la importancia de la familia, y esos valores son algo que llevaremos con nosotros para siempre".
También compartió que fue su abuela quien le mostró lo que significaba ser "una mujer de negocios trabajadora".
No se ha revelado la causa de su muerte.