Actor que dio voz a Shrek es denunciado por presunto abuso y corrupción de menores

México.

A lo largo de su video explica cómo fue que Alfonso Obregón llegó a su vida, por conducto de sus padres, y la invitó a tener una relación presuntamente de noviazgo, cuando ella apenas tenía 16 años, estando a punto de cumplir los 17 años. El video se hizo viral en las redes sociales, teniendo fuertes repercusiones en la industria.

Brenda Rivero , una joven ligada al doblaje mexicano dio a conocer que durante su adolescencia, a la edad de 16 y 17 años, fue presuntamente acosada por Alfonso Obregón , actor que da vida a personajes como Bugs Bunny o Shrek.

Ahora, la misma joven informó a través de las redes sociales que ya acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar la denuncia correspondiente, por lo que se abrió una carpeta de investigación en contra del actor de doblaje, quien hasta el momento no se ha pronunciado.

"Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando", escribió.

De acuerdo con el documento que subió la propia Brenda Rivero a sus redes sociales, se trata de una denuncia formal por los delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores. Por el momento se desconocen más detalles de la denuncia, así como de la investigación de las autoridades.

