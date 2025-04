Muere Roy Thomas Baker, productor de Queen y “Bohemian Rhapsody”

Roy Thomas Baker, productor musical británico reconocido por su trabajo con Queen en la grabación de Bohemian Rhapsody, murió el 12 de abril de 2025 en su domicilio en Lake Havasu City, Arizona, según informó el medio People. Tenía 78 años. La causa del fallecimiento no fue revelada públicamente por su familia ni por representantes oficiales.

A lo largo de una carrera de más de cinco décadas, Baker produjo álbumes y sencillos emblemáticos del rock británico y estadounidense, colaborando con grupos como Foreigner, Alice Cooper, The Cars, Ozzy Osbourne, Smashing Pumpkins, Guns N’ Roses, Cheap Trick, entre otros. Su enfoque técnico y creativo influyó en la evolución del sonido del rock de los años setenta y ochenta.

Nacido en Londres, Baker inició su carrera como ingeniero asistente y llegó a convertirse en uno de los productores más solicitados de su generación. Entre sus logros figura su inclusión en el Salón de la Fama de los Grammy en 2004, así como múltiples producciones para bandas de proyección internacional.

Roy Thomas Baker nació el 10 de noviembre de 1946 en Hampstead, un barrio del norte de Londres. Su primer trabajo profesional fue en Decca Studios, donde colaboró como asistente con los productores Gus Dudgeon y Tony Visconti. Desde esa posición, participó en la grabación de artistas como David Bowie, The Rolling Stones, Dusty Springfield, The Who y Yes.

Posteriormente, se trasladó a Trident Studios, donde dio un giro en su carrera al trabajar con la banda Queen, lo que marcaría una relación profesional clave en su trayectoria.

Baker fue el productor de los primeros cuatro discos de Queen: Queen (1973), Queen II (1974), Sheer Heart Attack (1974) y A Night at the Opera (1975). Este último incluyó el tema Bohemian Rhapsody, cuya grabación es considerada una de las más complejas y ambiciosas en la historia del rock.

En una entrevista concedida a Mix Online en 1999, Baker explicó que la producción de Bohemian Rhapsody se organizó en tres bloques: introducción, sección operística y cierre rockero. Añadió que Freddie Mercury insistía en añadir voces adicionales, particularmente en la parte central, con múltiples repeticiones del término “Galileo”. Esta dinámica alargó el proceso, que se extendió por semanas de trabajo técnico.

Baker fue nominado a dos premios Grammy a lo largo de su carrera. En 2004, fue incorporado al Salón de la Fama de los Grammy por su contribución al desarrollo técnico y artístico de la música grabada. Su estilo de producción, que combinaba el uso avanzado de la tecnología con decisiones estéticas de vanguardia, fue adoptado por otros productores y bandas en años posteriores.

Estaba casado con Tere Livrano Baker, quien sobrevive tras su fallecimiento. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre ceremonias conmemorativas ni homenajes oficiales.

El trabajo de Roy Thomas Baker se distingue por el uso de técnicas de grabación multicanal, estructuras no convencionales en las composiciones y un enfoque artesanal en la producción de álbumes. La canción Bohemian Rhapsody, producida en 1975, sigue siendo uno de los ejemplos más estudiados en escuelas de sonido por su complejidad técnica y por la decisión de mantener su duración completa en radio, algo inusual para la época.

Además de su trabajo con Queen, su aporte a bandas como The Cars, Journey y Free lo posicionó como un facilitador del paso del rock progresivo al sonido más pulido del rock de estadio. Su carrera se mantuvo activa durante décadas, con incursiones en distintos subgéneros del rock, pop y hard rock.