Sheynnis Palacios evita hablar de los problemas en Nicaragua

Nueva York, Estados Unidos

La tercera Gala anual de We Are All Human, se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2023 en el Gotham Hall de la ciudad de Nueva York, estuvo dedicada a movilizar el apoyo a la comunidad hispana. y celebrar las contribuciones hispanas al país norteamericano. La Gala reúne a líderes latinos y aliados en los sectores empresariales, de entretenimiento, artes, deportes, moda y otros. El corresponsal de diario La Prensa en la ciudad de Nueva York, Carlos Chahin, tuvo la oportunidad de conversar con Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, quien asistió como invitada especial. Palacios comentó que está feliz y adaptándose a su nueva vida en Nueva York. “Estoy adaptándome a la Gran Manzana en esta época tan maravillosa, como es la Navidad. Me encanta salir por las calles, ver los perritos, tengo seis perritos, tres gatos, entonces me encanta Nueva York.Es la época perfecta para venir acá”. Chahin le preguntó: “Con ganar rompiste muchos esquemas, porque ahora muchas niñas de Centroamérica sueñan con eso, qué les puedes decir a ellas? “Más allá que una responsabilidad es un orgullo poder decir que Centroamérica tiene esa primer corona, y este triunfo que fue ganado en Centro América”, respondió la soberana de la belleza. “Me siento muy feliz, es un trabajo que me siento ciento y un por ciento dispuesta a asumir desde el primer momento. Y estoy feliz de ser motivo para que las niñas y mujeres luchen por sus sueños. Y sabes algo, que no sean como yo, que sean mejores que yo”. Por la trascendencia de las informaciones procedentes de su natal Nicaragua, se trató de obtener una reacción de Sheynnis sobre las alarmantes noticias, pero decidió no hablar de ellos y enfocar su respuesta a sus planes de volver pronto a su querida Nicaragua. Fotogalería: Sheynnis Palacios deslumbra en fotos oficiales como Miss Universo

Los alarmantes hechos que surgieron en Nicaragua desde que Palacios ganó el concurso de Miss Universo, van desde que se giró la orden de que se le prohibiera a Palacios regresar a su país, por ser supuestamente una opositora al régimen de Daniel Ortega, hasta las recientes acusaciones vertidas por la policía nicaragüense contra la directora del certamen Miss Nicaragua, Karen Celebertti, a su esposo y a su hijo por los delitos de “traición a la patria”, “conspiración” y “crimen organizado”. Sin embargo, Sheynnis Palacios, hasta el momento no ha dado sus declaraciones sobre estos hechos que han ocasionado, como es de esperarse, una serie de reacciones públicas dentro y fuera de su natal Nicaragua. Ella se enfoca en expresar su profundo deseo de volver y celebrar pronto con sus compatriotas: “En este momentos yo estoy muy feliz de poder compartir con toda la gente en Nicaragua, poder realmente llegar a mi país, celebrar este triunfo histórico para los nicaragüenses, para los centroamericanos, para nuestros hermanos latinoamericanos. Estoy muy contenta para iniciar ya la gestión y preparación para llegar a mi país y poder celebrar con ellos”. Antes de despedirse de la entrevista, Sheynnis Palacios habló de Zuheilyn Clemente, Miss Honduras Universo: “Conocí a Zu Clemente, es maravillosa, es una niña muy dulce, créeme que ella va a tener un reinado muy exitoso. Tenemos muy buena comunicación, nos seguimos escribiendo; porque de eso se trata también los certámenes de belleza, de crear lazos de amistad que van a durar para toda la vida.Y puedo decirte que me debe unas baleadas. No he probado baleadas pero sé que muy pronto lo haré”. “Un saludo a toda la gente de Honduras, de diario La Prensa, les saluda Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023”. Además: Diseñador desmiente que Ortega decomisó traje a Sheynnis Palacios

Gala 2023 We Are All Human