Novio de Carolina Lanza entre los diputados más votados de Yoro; ellos son los que van saliendo

En Yoro se eligen nueve diputados; de momento un reconocido nacionalista no está logrando la reelección

1 de 11

El partido Nacional fue el que más votos sacó, en Yoro, sin embargo, el cociente electoral está dejando a varios de sus rostros conocidos fuera de contienda.
2 de 11

Máxima Alejandra Burgos lleva 16,413 y es la más votada de este departamento.
3 de 11

Marco Aurelio Tinoco, del Partido Liberal, con 15,324 marcas es el segundo más votado.
4 de 11

Felipe Ponce de Libre por cociente electoral está en la tercera posición con 12,377.
5 de 11

Eder Mejía, el novio de Carolina Lanza, fue el segundo más votado de Yoro, pero por el cociente electoral va en el cuarto lugar con 15,935 votos.
6 de 11

Gerlen Bonilla del partido Liberal lleva 15,243 votos y por cociente electoral va quinta.
7 de 11

Jeniffer Díaz de Libre por cociente electoral es sexta. Lleva 12,002 votos.
8 de 11

Marco Gámez del partido Nacional es séptimo por cociente electoral con 15,925 marcas.
9 de 11

Leonel López Orellana, el hermano del alcalde de El Progreso es octavo por cociente electoral con 15,014.
10 de 11

La profesora Melbi Ortiz, de Libre, es novena con 11,990 marcas.
11 de 11

El actual diputado nacionalista Milton Puerto está quedando fuera pese a sus 15,852 votos. Está en la posición 10 con el 55.87% de las actas escrutadas.
