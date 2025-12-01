Godofredo Fajardo se perfila para diputado en Francisco Morazán

Los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) ubican a Godofredo Fajardo, candidato a diputado por la Democracia Cristiana (DC), dentro de los 23 puestos que corresponden al departamento de Francisco Morazán.
Con el 41.28% de actas escrutadas, Fajardo se sitúa momentáneamente en la última posición disponible para acceder al Congreso Nacional.
El aspirante de la DC supera por poco más de 200 votos al candidato ubicado en el puesto 24, una diferencia estrecha que mantiene en expectativa el desenlace del conteo. La competitiva disputa por los últimos lugares ha captado la atención de diversos sectores políticos.
Fajardo también aparece por encima de figuras conocidas de Libertad y Refundación (Libre), entre ellas Hugo Noé Pino, Carmen Haydeé López y Marco Elid Girón, actual congresista. El comportamiento de la tendencia preliminar ha generado sorpresa entre observadores, debido a la fortaleza habitual de Libre en este departamento.
El candidato, quien ejerce como regidor en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, alcanzó notoriedad pública durante esta campaña por su presencia constante en redes sociales.
Su imagen fue ampliamente difundida a través de memes y contenidos humorísticos que lo posicionaron entre los nombres más comentados en Tegucigalpa.
Su estilo comunicativo y la forma en que interactuó con el electorado contribuyeron a que se popularizara la expresión “Godofrelandia”, utilizada por usuarios para referirse humorísticamente a la capital. La estrategia digital complementó sus actividades en barrios y colonias del Distrito Central.
Aunque actualmente milita en la Democracia Cristiana, Fajardo inició su carrera política en el Partido Nacional. Su trayectoria municipal lo llevó a ocupar cargos de elección popular y a consolidar presencia en el ámbito local previo a su aspiración legislativa.
El pasado 24 de noviembre, Fajardo formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de Salvador Nasralla, del Partido Liberal. El anuncio se realizó pocos días antes de las elecciones generales, convirtiéndose en uno de los apoyos relevantes para la línea política que la Democracia Cristiana adoptó en la recta final.
La decisión siguió el mismo rumbo que el de Mario “Chano” Rivera Callejas, presidenciable de la DC, quien renunció a su aspiración y declaró su adhesión a Nasralla durante el cierre de campaña en San Pedro Sula. Con ello, se consolidó una alianza de facto al interior de la estructura democristiana.
Durante su discurso, Fajardo señaló que la situación del país motivó su apoyo al candidato liberal. “Tenemos hospitales sin medicamentos, la delincuencia nos tiene de rodillas, la pobreza sigue avanzando y la educación no tiene norte ni sur. Esas cosas definitivamente tienen que cambiar”, afirmó.
Fajardo concluyó indicando que su respaldo a Nasralla se fundamenta en la confianza hacia sus capacidades como líder político. Mientras tanto, su ingreso preliminar al Congreso Nacional lo convierte en uno de los candidatos más observados en el escrutinio de Francisco Morazán.