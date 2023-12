Sirey Morán aclara que no le tiene envidia a Zuheilyn Clemente

Sirey Morán, Miss Honduras Universo 2016 y Nuestra Belleza Latina 2021, apareció el viernes en la noche en sus redes sociales con un live para hablar de Zuheilyn Clemente, actual Miss Universo Honduras.

La modelo de 33 años de edad volvió a referirse sobre Zu, de 23 años, de quien ya había dicho que le faltaba humildad. “No tengo nada en contra de Zu, ni de Rebecca, ni de April ni de todas las demás, nunca he tenido nada malo. Simple y sencillamente entiéndanlo, la chava que gane el Miss Honduras el próximo año, ella representa la organización, organización que a mí me hizo daño y por eso me mantengo al margen”, indicó para justificar su falta de apoyo público a la misma.

Recordó que fue agredida verbal y físicamente por el dueño de Carimaxx, organización a cargo del Miss Honduras, por lo que había preferido mantenerse al margen de comentarios al respecto, pero que este año le nació mandarle un mensaje a Zu, ya que se seguían en Instagram y la había conocido en un programa televisivo.

“Escuchen antes de juzgar”, dijo un poco molesta antes de aclarar que no le tiene envidia. “¿Envidia de qué?, loco, loca”, dijo Sirey Moran a sus seguidores, “Hasta dijeron que yo me quería colgar (De su fama)” .

“Yo estaba ilusionada que ella ganara, aunque la organización basura esa no se lo merezca, al final si gana ella, gana Honduras y gana el país y yo sé qué es que Honduras gane y celebre ustedes porque gracias a Dios él me permitió ganar y sé como es el hondureño cuando se une, la alegría que causa”, dijo recordando el triunfo de Nuestra Belleza Latina 2021, un concurso de belleza y realidad espectáculo producido por Univisión que le permitió ser ahora presentadora deportiva de la cadena internacional TUDN.

Hace dos semanas, Sirey dijo que no le sorprendía la no clasificación de Clemente al top 20 del Miss Universo y que quizá se debía a que carecía de humildad, algo que según ella es clave para figurar en el top del jurado.

Mientras hacía un live en su cuenta de TikTok, Sirey fue consultada por sus seguidores qué opinaba de la participación de Zuheilyn y si la veía como una candidata fuerte a ganar la corona el pasado sábado 18 de noviembre en la gala final en El Salvador.

“Yo siempre le deseo todo lo mejor a las chicas, porque mi tema no es con las chicas, es con la organización. Espero en Dios que le vaya superbién, ahora, yo, Sirey Morán, estoy muy decepcionada por una cuestión y no sé si están listos para escucharlo, me quedé cómo ‘¿Qué ondas?’, y solo una persona sabe esto, bueno, dos, mi mamá y otra persona y la verdad ojalá que la acción no la tenga allá en el reinado, porque es una reina... para mí, ella, Rebeca y April, así se los digo, son las reinas que ha tenido este concurso después de mi participación, que han sido cartas para clasificación y no se les preparó adecuadamente”, dijo la Sirey a sus seguidores.

LO QUE PASÓ CON CARIMAXX

Sirey Morán fue destituida del Miss Honduras en julio de 2016, luego de que acusara a los directores del certamen de agredirla verbal y físicamente y que los acusara de querer prostituirla en Estados Unidos.

La joven presentó como prueba un video que tomó con su teléfono celular en el que acusa a los directores de golpearla y en el audio se escucha cómo recibe varios insultos.

Como el hecho ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, la catracha, originaria de El Progreso, Yoro, acudió a la policía local para denunciar y se envolvió en un escándalo legal que, según dijo ella ganó, aunque los acusados sostienen que no pudo probar sus señalamientos.

En aquel entonces, Carlos Rivera, uno de los involucrados, reconoció haberla insultado, pero negó las demás acusaciones.

“Ella iba a varios eventos sin consultarlo antes. También participaba en sesiones de fotos para revistas sin pedir autorización. Ella hacía lo que le daba la gana. Yo siempre le decía: “Eso no se hace, hay que cuidar la imagen”. Ella desobedeció la cláusula de comportamiento. Sirey cree que manda en la organización, pero no es así.”, explicó sobre el origen del conflicto, pues las reinas de belleza firman un contrato de exclusividad.

Cansado de esa situación, él dice que la citó en su casa para recordarle lo establecido en el contrato y fue ahí cuando ella grabó con su celular y lo acusó de golpearla.