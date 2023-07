Michelle Yeoh y Jean Todt se casan tras 19 años de compromiso matrimonial

La actriz Michelle Yeoh ha firmado un año inmejorable en todos los aspectos. El pasado mes de marzo, la veterana intérprete tocó el cielo profesional al hacerse con su primer premio Óscar, gracias a su papel protagonista en la aclamada cinta ‘Todo a la vez en todas partes’. Cuatro meses más tarde, concretamente el pasado jueves, la artista casó con su prometido de los últimos 19 años, el empresario y exdirector de la escudería Ferrari Jean Todt.

Ha sido Felipe Massa, expiloto de Fórmula 1 y pupilo de Todt en el equipo italiano, quien ha dado a conocer la noticia en su cuenta de Instagram. El deportista ha felicitado con efusividad a la pareja tras su paso por el altar, que tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra, y ha compartido varias imágenes que ponen de manifiesto la alegría que exudan los dos enamorados tras darse el ‘sí quiero’. “¡Feliz matrimonio! Les queremos mucho”, ha escrito.

La actriz de origen chino y el que fuera presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) han puesto el broche de oro a su historia de amor casi dos décadas después de prometerse. La pareja se conoció en Shanghái el 4 de junio de 2004 y un mes más tarde, el 24 de julio, Todt le pidió matrimonio a la también protagonista de la mítica ‘Tigre y Dragón’, ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2000. Sin embargo, y por razones que se desconocen, la actriz y el empresario no se atrevieron a dar el paso hasta ayer mismo. “Estamos muy felices de celebrar este momento tan especial”, ha subrayado Jean Todt en la carta enmarcada que ha regalado a todos los asistentes al enlace.

La estrella de Hollywood estuvo casada con el magnate Dickson Poon, dueño de la cadena de tiendas Harvey Nichols y otros tantos negocios, entre los años 1988 y 1991. En una entrevista reciente, Yeoh se sinceró por primera vez sobre los motivos de su separación y divorcio, atribuyéndolos fundamentalmente a los problemas de infertilidad que ha experimentado a lo largo de su vida. “Siendo honesta conmigo misma, no quería que acabáramos amargados diez años metidos en el camino. Las familias asiáticas valoran mucho la familia, la gente quiere tener niños y niñas como una extensión de su legado. Cuando eres plenamente consciente de que no puedes, has de aprender a lidiar con ello”, explicaba a la revista Bustle.

Poco antes de conocer a su ahora esposo, la también actriz de ‘El mañana nunca muere’ y ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’ estuvo prometida brevemente con el prestigioso cardiólogo estadounidense Alan Heldman, un romance que se disipó poco después de que se formalizara la relación.

Durante las últimas décadas, Michelle Yeoh ha sido tan afortunada en el amor como en su carrera profesional, que se fue alejando poco a poco de los roles más estereotipados para sacar provecho de su inmenso talento interpretativo. “Lo mejor que me ha pasado ha sido recibir un guion que no describiera a mi personaje como chino o de apariencia asiática. Somos actores, se supone que tenemos que actuar. Tenemos que sumergirnos en los papeles que nos dan y hacerlo lo mejor posible. Ese, para mí, ha sido el paso adelante más importante”, reflexionaba en la pasada edición del festival de Cannes.