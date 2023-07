Tom Cruise: guionista lo acusa de “controlador y egocéntrico”

El guionista Frederic Raphael, quien trabajó con Tom Cruise y Stanley Kubrick en el filme Ojos Bien Cerrados (1999), comentó que el actor es un controlador y egocéntrico.

El ganador del Óscar, de 91 años, detallará en el libro “Last Post”, basado en cartas, cómo la estrella de Top Gun: Maverick comenzó a tener vínculos con la cienciología y por qué lo ve de esa manera.

Raphael acusa a Tom Cruise, junto con la esposa de Kubrick, Christiane Harlan, y su hermano Jan Harlan, de intentar borrarlo de la «historia» del realizador y de ser los responsables de escribir un retrato poco halagador sobre él en Wikipedia.

“Nadie me ha llamado mentiroso como lo ha hecho el clan Harlan y Tom Cruise, controlador egocéntrico, con quien no volví a hablar, aunque sí me ofreció un trabajo, después de terminar el rodaje; era mejor tenerme con correa corta, sin duda. A su vez, parece que él también necesita el control que encuentra en la Cienciología”, dijo.

Raphael también criticó el vínculo de Cruise con Nicole Kidman, con quien se casó el 24 de diciembre de 1990.

Considera que se trataba de una estrategia más que de un amor genuino.

“¿Honestamente pensaron que Cruise y Kidman estaban unidos por una pasión genuina, y no en una fusión profesional?”, escribió.

El estadounidense, responsable de escribir Darling, también arremetió contra Stanley Kubrick, pues asegura que el director intentó quitarle el crédito del guion del filme Ojos Bien Cerrados hasta que el Sindicato de Escritores se metió a defenderlo.